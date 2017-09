FOTOD | GAG-i uues majas käib veel äge ehitustöö

Täna kirjutas Ärileht, et Gustav Adolfi Gümnaasiumi uues algklasside majas käib endiselt veel ehitus- ja viimistlustöö ning esmaspäeval avatama pidanud koolimaja ei ole veel õppetöö läbiviimiseks kasutusluba saanud.

Sugugi ei saa kindel olla, et koolihoonele kasutusluba ka esmaspäeval antakse, sest praegugi on märgata seal vägevalt ehitustöölisi. See on aga kindel, et õppetööga esmaspäeval ei alustata.

"GAG Kotzebue maja kasutusluba on menetluses ning loodame, et saame loa esmaspäevaks. Enne kasutusloa saamist õppetööga ei alustata," ütles Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar Ärilehele.

Kas koolimaja saadakse uueks nädalaks piisavalt valmis, et väljastataks ka hoone kasutusluba õppetöö läbiviimiseks, pole veel selge.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid aga kirjutas Facebookis, et vastava loa saamine on lähima aja küsimus. "Seega eelda, et kaua uue kooli laste jaoks kooliaasta algus ei viibi."