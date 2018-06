FOTOD | Geniaalne äriidee. Orjatöövaba šokolaad

Edasi muudetakse lisamaitseid lisades vedel šokolaad šokolaaditahvliteks ja muudeks toodeteks. Seejärel saab šokolaad kena ümbrispaberi, läheb kastidesse ja toimetatakse poodidesse. Sokolaadisõbrad saavad osta poodidest šokolaadi ja seda nautida.

Kakaofarmerid on vaesuslõksus, kust ei saa madala kakaooahinna tõttu välja rabeleda. Kahes Aafrika riigis töötavad kakaoistanduses 2,3 miljonit last. 90 protsenti nendest lastest töötavad illegaalselt ja väga ohtlikes oludes. See on lapstööjõu ärakasutamine, mitte oma vanemate farmis abitamine.

Tony's võitleb orjatöövaba šokolaadi eest kolmel moel. Kõigepealt luuakse teadlikkus, et võimalik on osta orjatöövaba šokolaadi. Nad näitavad eeskuju, tootes šokolaadi vaid sertifitseeritud kakaofarmidest pärit kakaoubadest. Kui nad on äriliselt edukaid, näitab see teed teistele tootjatele, et ka ilma orjatööjõuta valmistatud kakaooast saab edukalt šokolaadi toota.

Ettevõte otsib partnereid, kes tahavad ärimudelit kopeerida.

Kokkuvõtvalt peavad orjatööjõuvaba kakaoubade saamiseks sertifitseerima oad, maksma kakaoubade eest rohkem, saavutama tugevamad farmerid, näitama neile pikaajalist tulevikuvaadet ning saavutama parema kvaliteedi ja produktiivsuse.

Abistamisvajadusest alguse saanud äri kasum kasvas mullu kuus protsenti ja käive 53 protsenti. Käibeks kujunes 44,9 miljonit eurot.

Madalmaade supermarketites oli mullu oktoobris ettevõtte turuosa šokolaaditahvlite turul 16,7 protsenti. Lisaks Madalmaadele on tooted saadaval ka USA, Belgia, Saksamaa ja Rootsi poelettidel.

Ärilehe ajakirjaniku Madalmaade reisi kulud kandis Madalmaade valitsus.