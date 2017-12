FOTOD | Google'i teekond ühikatoast maailma mõjuvõimsamaks tehnikahiiuks

Sel nädalal tuli uudis, et Google'i emafirma Alphabet'i kauaaegne juht Eric Schmidt paneb ameti maha, ent jätkab tehnoloogiahiiu juures juhatuse liikmena. 743 miljardit dollarit väärt ettevõte Alphabet alustas aga 1996. aastal tüki tagasihoidlikumalt.

BusinessInsider meenutab fotodega, kuidas Google sai alguse asutajate Larry Page'i ja Sergey Brini Stanfordi ülikooli ühikatoas. Tänaseks on google.com maailma kõige populaarsem otsingumootor, sellele kuulub kõige levinum operatsioonisüsteem Android ning väga kasumliku reklaamimüügiäriga Google'i emafirma väärtuseks hinnatakse 743 miljardit dollarit.

Asutajad panid algul otsingumootorile nimeks BackRub, ent otsustasid siis peagi, et sobivam oleks nimetus, mis tuleneb terminist googol - number 1 millele järgneb sada nulli. See pidi edasi andma tol ajal tohutut andmemahtu. Samuti meenutavad fotod, kuidas esimene Google'i server mahutati kasti, mille ümber legoklotsidest laotud ümbris. Kusjuures värvidekooslus on jäänud Google'i logol siiani samaks.

Seejärel tulid esimesed investeeringud, IT-mehed kolisid esimesse päris kontorisse. Peagi, Google'i tohutu edu taustal muutusid asutajad Brin ja Page justkui rokkstaarideks. Google on olnud ka paljudes tänastes idu- ja tehnoloogiafirmades juurdunud töökeskkonna loojatest - näiteks olid nad esimesed, kes oma töötajatele tasuta lõunat pakkusid.

