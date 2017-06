FOTOD| Haapsalu raudteetammi hinda hakkab määrama sõltumatu ekspert

Täna Eesti Raudtee juhtkonna ja Lääne Raudtee eestvedajate kohtumisel otsustati, et erakätesse kuuluva raudteetammi hindab ära sõltumatu ekspert.

"Raudteetammi hind on 26. järgu asi, sellest ei taha üldse rääkida," ütles Lääne Raudtee üks eestvedajaid Koit Uus. "Meie peamine mure on hoopis, kuidas teha nii, et see raudtee nüüd Turbale pidama ei jää, et ta sealt edasi liigub."

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Priit Rohumaa sõnul kuuldi Lääne Raudteelt küll raudteetammi hinnaindikatsioon, kuid õige hinna teadasaamiseks võetakse appi eksperdid. Ka Rohumaa ei tahtnud tammi hinnast pikemalt rääkida.

"Oleme huvitatud praegu tammi omandamisest kuni Turbani. Ei välistaks ka ostu kogu pikkuses, aga omaniku tahe on praegu Turbani," ütles Rohumaa.

Rohumaa sõnul oli Eesti Raudtee tänasel kohtumisel pigem kuulaja rollis. "Lääne Raudtee näitas, kuidas nad on planeerinud, mis laadi töid tehtud on, kui põhjalikult, millised on ajakavad ja mis lahendusi plaaniti kasutada," rääkis ta. "Väga informatiivne kohtumine."

Loe veel

Lääne Raudtee AS on Haapsalu ärimeeste ettevõtmine Haapsalu raudteeühenduse taastamiseks. Firma esindab 20 aastat tagasi raudtee erastanud ärimeest Aarne Taali.

Taal ostis 1997. aastal raudtee 5200 krooniga, 100 krooni kilomeeter. ostuga tuli kaasa kohustus üle poole miljoni krooni investeerida. Seni oli Haapsalu raudteeühendus tootnud Eesti Raudteele igal aastal üle kolme miljoni krooni kahjumit.

2003. aastal, mil kaubavedu raudteel oli vähenenud neli korda 25 000 tonnini aastas, sulges Taal raudtee. Rööpad ja liiprid võeti üles ning raudteetammile rajati kergliiklustee.

Koit Uus ütles ajalehele Lääne Elu, et raudteetammi eest saadav hind võiks olla selline, et endine omanik (Taal) saaks väärikalt väljuda ja 13 aasta jooksul rajatisele tehtud kulud kaetud.