Foto: Tripla by YIT

Tripla keskus Helsingis Foto: Tripla by YIT

Helsingi Pasila linnaossa kerkib uusarendus, mis hõlmab endas Soome suurimat kaubamaja, hotelli ja nende juurde kuuluvat kaht kortermaja ning parkimismaja. Lisaks plaanib Helsingi linn rajada keskuse juurde 3000 elanikule kortermajad, muutes nii uueks ka Pasila vana raudteekompleksi. Kokku üle miljardi euro suurune investeering hõlmab ka Pasila ühistransporditerminali renoveerimist.

Täna sõlmis ehitusfirma YIT lepingu ehitamaks Tripla projekti osana 2020. aastaks valmis 430 toaga hotelli, millest saab Soome suurim majutusasutus ja mida hakkab opereerima Sokotel OY. Hotell asub lähedal suurtele turismi- ja meelelahutuskohtadele nagu Hartwall Arena ja Messukeskus.

Pasilasse on kerkimas riigi suurim ostukeskus Mall of Tripla, mille ehitamiseks (koos parkimismajaga) kulub 600 miljonit eurot ja millest peaks saama „Helsingi uus kesklinn".

Sellest 300 miljonit laenuraha on pankade konsortsium eesotsas Euroopa Investeerimispangaga (130 miljonit) juba heaks kiitnud ning Tripla puhul on tegemist ühe nn Junckeri investeerimisplaani projektiga. See võimaldab suurehitusele parematel tingimustel laenu ja Euroopa Komisjoni poolt pangale garantiisid.

Teisteks pankadeks on Põhjamaade Investeerimispank (100 miljonit eurot), Danske ja Handelsbanken kumbki 35 miljoni euroga.

Ostukeskus on kavandatud liginullenergiamajana ning seal rakendatakse kõige uuemaid taaskasutuse, veesäästu ja jäätmekäitluse põhimõtteid, mistõttu liigitub projekt energiasäästu valdkonda ning läheb seetõttu hästi kokku Junckeri investeerimiskavaga.

Lisaks Helsingi linnavalitsuse ehitusplaanidele, tahab ka YIT ehitada kaks kortermaja. 12-korruseliste tornmajade ehitus algab 2018. aastal.