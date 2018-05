AS Keskkonnateenused on hädas, kuna Hiina otsustas alates märtsikuust peatada vanapaberi impordi ning on edasistel kuudel veelgi laiendanud impordikeelu all olevate prügiliikide nimekirja. Keeldude tulemusena on Euroopas tekkinud vabapaberi üleküllus ning sama olukord on tekkimas ka plast-prügiga. Keskkonnateenuste hoovi peale on juba tekkinud muljetavaldav vanapaberimägi.