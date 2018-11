FOTOD | Homme avatavas hiigelpoes T1 Mall of Tallinn käib veel kibe askeldamine

Itaalia arhitekti Antonio Lavieri projekteeritud ja AS Merko Ehitus Eesti ehitatud T1 Mall of Tallinn on rajajate väitel "Eesti esimene kaubandus- ja meelelahutuskeskus, mis on disainitud linnaruumiks. Me soovime, et külastaja tunneks end justkui linnaruumis, jalutades mööda linnatänavaid ja parke; puhata, nautida häid kohvikuid ja restorane, kohtuda sõpradega või lugeda kasvõi raamatut.”

Keskuse tarbeks on loodud helitaust, mis imiteerib, poepidajate teatel "Maa kolme võnkesagedust." Heliteose autorite Sander Mölderi, Ülo Kriguli ja Ove Kuth Kadaku sõnul on heliteose eesmärk luua inimese jaoks võimalikult loomulik keskkond, mis ei ole müra ja mis ei väsita. Mis võnkesagedustest täpsemalt jutt käib, esialg ei selgu.

T1 Mall of Tallinnas hakkab kauplema rida uusi poode:

Oma esimese poe Eestis avavad Itaalia pesubrändid Intimissimi, Yamamay ning suka- ja rannariiete bränd Calzedonia

Oma esimesed esinduspoed Eestis avavad Itaalia aksessuaaribränd Mandarina Duck ning United Colors of Benetton, Dixie ja Piazza Italia oma rõiva- ja aksessuaarivalikuga

Kaupluse avab lasteriiete bränd Brums ning Ecco avab siin oma Baltimaade esimese esinduskaupluse Ecco Prime

Avatakse esimene uue Vérenni kontseptsiooniga Baltika esinduspood

Uksed avab suure kaubavalikuga Euroopa juhtiv kosmeetika- ja parfümeeriapood Douglas

Uuel aastal avatakse täielikult uuenenud kontseptsiooniga Debenhamsi kaubamaja

Jaapani kvaliteedi ja minimalistliku disaini austajatele avab uksed Miniso, kust leiab nii kosmeetikat, mänguasju kui ka tehnikat

Lisaks avab oma esimese kaupluse uus raamatukett Raamatukodu, mis koondab Eesti kirjastajate välja antud loomingut