FOTOD | imeilus Pirgu mõis on pea miljoni euroga müügis

Pirgu ajalugu ulatub 17. sajandisse, mil see kuulus Uexküllidele. Mõisahoonete olemasolu siin kinnitavad allikad aastast 1662. Vahepealsed ajaloo keerdkäigud kulmineerusid 1987-ndaks aastaks, kui valmis vanade jooniste ja piltide alusel uus Pirgu mõisahoone ja tehti korda park.

Pirgu mõisa erilisuseks on tema privaatsus ja eraldatus.

Lisaks mõisamajale kuulub kompleksi aednikumaja (94m2), abihoone (275m2) ja pooleliolev ehitis (860m2), millest planeeriti ehitada konverentsihotell.

Teisel pool jõge mäe otsas on 13.sajandist pärit keldri vundamendid, milledele saaks rajada veel 2 ehitist.

Vabakujulises pargis kasvab 250 liiki puid-põõsaid. Hall pähklipuu häärberi ees on Baltikumi suurim.

Mõisa ümbritseb kolmest küljest Atla jõgi. Jõel on romantilised sillad ja pisike paviljon jõesaarel.

Mõisahoone on muinsuskaitse all. Pirgu mõisa park on võetud looduskaitse alla.