FOTOD | IT-agentuuri ette kerkib hiiglaslik betoonmüür. Millega on tegu?

Tallinnasse Kalaranda kerkiva ja äsja nurgakivi saanud Euroopa IT-agentuuri peahoone ees püüab möödujate pilku massiivne betoonsein. Kas kõrgelt turvatud hoone ette ehitatakse tõesti betoonseina?

Näiteks postitas ajaloolane Jaak Juske sotsiaalmeediasse samuti küsimuse, kas Tallinnasse kerkib kohalik Berliini müür?

Hoone tellija Riigi Kinnisvara AS-i turundusjuht Mariaana Sõnajalg selgitas, et tegu on tulevase parkimishoone kandva välisseinaga. "Kalaranna tänava äärde tuleb IT-agentuuri peahoone parkimishoone. Betoonsein on üks osa parkimismaja kandvast välisseinast ja on ühtlasi ka tugimüüriks, et takistada Kalaranna tänava aluse pinnase väljavajumist Vesilennuki 5 ja 7 kinnistule," ütles Sõnajalg.

Nagu allolevalt eskiisilt näha, jääb betoonmüür suuremas osas maa alla, ent peahoone kinnistu ääristatakse siiski aiaga.