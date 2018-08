FOTOD ja GRAAFIK | Porto Franco keskus sai nurgakivi. Mida see kesklinna muutev ehitis endast kujutab?

„Kui arhitekt Rein Zobel uuris Tallinna linna arengut keskajast alates, siis jõudis ta järeldusele, et määravaks linna kujunemisel on olnud maapinna reljeef ja sadama asukoht,“ ütles Porto Franco arhitektuurse osa teinud Kadarik Tüür Arhitektibüroo arhitekt Mihkel Tüür. „Maapind Tallinna piirkonnas kerkib paar millimeetrit aastas, mille tulemina on sadam vanalinnast eemale nihkunud ja meil on tekkinud ajalooline võimalus hoonestada seda ala, mis lahutab nüüdseks vanalinna merest. Sellist võimalust ei teki väga sageli ja seega peab uus linnaline struktuur ja arhitektuurne lahendus selles kohas olema piisavalt väärikas, et luua uus kaasaegne linna süda keskaegse Tallinna vanalinna ja sadama vahele.“

„Nurgakivi on sümboolne žest, aga samas ka midagi väga käegakatsutavat: mõtetest ja joonistest on saanud teod ja tegudest tulemused. Meil ei ole paigas mitte ainult vundament, nagu tavaliselt nurgakivijärgus ehituse puhul, vaid ka esimese hoone kolm maa-alust korrust,“ ütles nurgakivi peo kõnes Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder. „Oleme tänaseks jõudnud ehitusega maapinna tasandile ning edasised ehitusetapid hakkavad juba kõigile ka näha olema.“