FOTOD ja KAART: Vaata, millist tohutut kinnisvara haldab Eestis Soome kinnisvarahai

Arto Kalevi Autio on soomlasest miljonär, kes on Eesti kinnisvaramaastikul tegutsenud juba ligi kümme aastat. Tasapisi. Suurt kära tegemata. Hiljuti äratas ta tähelepanu, kui selgus, et mehe vastloodud firma ostab Keskerakonnalt ja Tallinna linnalt ära Toom-Rüütli tänaval asuva hoone. See on tuntud ka kui Keskerakonna kontor, mille erakond võlgade katteks müüki pani. Nüüd selguski, et Autio, kes on Brave Capitali üks omanikest, on tegelikult võimsa haardega kinnisvaraärimees ning rikaste soomlaste „maaletooja".