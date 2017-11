FOTOD JA VIDEO | Baltic Workboats andis üle esimese USA turule ehitatud laeva: sellele turule sisenemine ei olnud lihtne

USA turule ehitatud laev on Baltic Workboatsis (BWB) välja arendatud ja patenteeritud lainet läbistava keretüübiga lootsi kaater Pilot 1500WP. Kaater anti üle Port Everglades lootsi keskusele ja hakkab teenindama maailma suurimaid kauba- ja kruiisilaevu Fort Lauderdale’s Floridas.

BWBi juhatuse esimehe Margus Vanaselja sõnul näitab esimese laeva üle andmine ja kliendi rahulolu, et mõned aastad tagasi tehtud otsus siseneda USA turule on end igati õigustanud.

“USA turg on suhteliselt kinnine ja sinna sisenemine ei ole olnud lihtne, kuid seda kõrgemalt me oskame seda läbimurret hinnata. Oleme saanud kogemuse võrra rikkamaks ja näeme siin väga suurt potentsiaali. Seda kinnitab ka suur huvi meie teiste laevamudelite vastu,” rääkis Margus Vanaselja. “Juba novembri lõpus on kavas osaleda USA suurimal töölaeva messil Workboatshow, et oma tootevalikut laiemalt tutvustada.”

BWBi müügi- ja turundusjuhi Joel Rangi sõnul näitab head vastukaja ja ameeriklaste huvi ka see, et BWB on kutsutud esinema USA Lootside Ühingu konverentsile, kus ettevõttel on võimalik kõiki lootsikaatrite mudeleid presenteerida. “See on meile suur au ja privileeg osaleda nii kõrgetasemelisel üritusel, kus viibivad riigi lootsikeskuste võtmeisikud,” kinnitas Joel Rang.

Loe veel





Pilot 1500WP puhul on tegemist ühe kaasaegseima töölaeva mudeliga, mille väljaarendamisse on aastate jooksul investeeritud üle miljoni euro. 15 meetri pikkune kaater on klientide seas kõrgelt hinnatud selle vastupidavuse, disaini kui ka kasutajasõbralikkuse poolest. Laevale on installeeritud ka kaughaldussüsteem, millega on võimalik laeval toimuvat mandrilt jälgida.

BWB on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes toodab alumiiniumist ja terastest töölaevu. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad lootsi- ja patrull-laevad, praamid, puksiirid, katamaraanid ja muud töölaevad. Ettevõte annab tööd ligi 200 inimesele.