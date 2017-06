FOTOD ja VIDEO | Eesti mehed osalevad nö ettevõtjate olümpial: sellist nädalat elus enam ei tule

Viljandist pärit ettevõtjad Arno Kütt ja Peep Kuld on Monacos, et osaleda EY Maailma Aasta Ettevõtja 2017 konkursi finaalis. Arno Kütt ja Peep Kuld on pakiautomaatide ja ‑robotite tootja Cleveron ning veebikaubamaja ON24 omanikud ja juhid. Käesoleva aasta märtsis valiti nad EY Eesti Aasta Ettevõtjaks.

„EY iga-aastasel World Entrepreneur of the Year foorumil Monacos kohtuvad tippettevõtjad 50 riigist, kelle seast valitakse EY Maailma Aasta Ettevõtja," rääkis EY Eesti partner Ranno Tingas. „Eesti esindajad Arno Kütt ja Peep Kuld on teinud suure läbimurde maailmaturule - nende loodud pakiautomaate- ja roboteid hakkas hiljuti kasutama näiteks USA-s tegutsev maailma suurim jaekaubanduskett Walmart. Nad on ettevõtjad, kes alustasid oma äritegevust Eesti taasiseseisvumisel nullist ning on oma sihikindluse, tahtejõu ja innovaatilisusega palju saavutanud, olles suurepäraseks eeskujuks teistele ettevõtjatele. Seepärast on nad valitud esindama Eestit selleaastasel globaalsel ettevõtjate konkursil."

„Me proovime turust 10-20 aastat ettepoole mõelda, meid inspireerivad kliendid ja nende võimalikud tulevikuvajadused," rääkis Arno Kütt. Meie üheks eesmärgiks on tekitada klientidele aega. Aeg on inimese jaoks ainuke taastumatu ressurss ning aja kokkuhoid on mõõdetav tulemus. Tänu meie toodetele ei pea inimesed käima poodides ostlemas, vaid saavad tellida kaupu internetist pakiautomaati. Nii saab hoida kokku tuhandeid tunde ja päevi."

Loe veel

„Tänu ON24-le on Eesti ainuke riik maailmas, kus mööblimüügi turuliidriks on internetikaubamaja ning tänu ON24-st välja kasvanud Cleveronile on Eesti ainuke riik maailmas kus üle poole kogu internetikaubanduse pakkidest liigub läbi pakiautomaatide," rääkis Peep Kuld. „Kui Eestis esimese pakiautomaatide võrgu Smartpost rajasime, muutis see totaalselt kogu e-kaubandust. Meie eesmärgiks on, et kogu maailma internetiostjad saaksid tulevikus nautida sama mugavat internetikaubanduse logistikat nagu see Eesti inimestel võimalik on. Usume, et tulevikus liigub 1/5 maailma internetikaubandusest läbi Cleveroni toodete. Pakirobotid on uue generatsiooni pakiautomaadid. Tulevikus on meil kavas hakata kasutama pakkide kohaletoimetamiseks droone."

EY World Entrepreneur Of The Year foorum toimub Monacos 8.-11. juunil 2017. EY Maailma Aasta Ettevõtja 2017 kuulutatakse välja laupäeva, 10. juuni õhtul toimuval galal. EY Maailma Aasta Ettevõtja konkursi põhimõtteks on tunnustada kasvavate ettevõtete loojaid ja eestvedajaid ning anda neile tuult tiibadesse laiema mastaabiga ärisse suundumiseks. Igal aastal Monacos toimuv konkurss on maailmas üks suuremaid ettevõtjate tunnustamiseks loodud traditsioone, mis sai alguse 1986. aastal USAst. Konkursi osavõistlusi viiakse läbi 50 riigis, kus igal aastal tunnustatakse kõige edukamaid ja innovaatilisemaid ettevõtjaid üle kogu maailma. Eesti osaleb WEOY konkursil üheksandat korda.