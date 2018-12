FOTOD JA VIDEO | Eesti Pank andis välja Eesti krooni devalveerija juubeliks hõbemündi

Jaan Tõnissoni valitsuse ajal tuli teha palju tähtsaid otsuseid nagu näiteks pidada vabadussõda. Samuti pidi ta 1933. aastal langetama raske ja poliitiliselt enesetapjaliku otsuse devalveerida keset suurt depressiooni Eesti krooni.

Sellest keerulisest devalveerimisotsusest rääkis ka Eesti Pangas etendatud väike näitemäng.

Jaan Tõnisson oli üks olulisemaid Eesti riigimehi, kes on kujundanud Eesti ajalugu nii poliitiku, ajakirjaniku kui ka õigusteadlasena. Tõnisson lõi esimese eestlaste poliitilise erakonna ja tema oli ka esimene tipp-poliitik, kes nõudis Eestile täielikku iseseisvust. Märkimisväärset rolli mängis Tõnisson ka Eesti Vabariigi perioodil. Ta pidas mitu korda riigivanema ametit ja teenis Eestit ka riigikogu esimehena ja välisministrina.

Juubelimündi müük algas kell 12 Eesti Panga muuseumis. Poolteist tundi enne müügi algust oli kogunenud muuseumi ukse taha külma trotsima väike elav järjekord.

„Külm on,“ ütles esimene sabas seisja.

Mündisappa oli tulnud nii tallinlased kui ka Eesti kaugemate nurkade rahvas. Isegi Võrust sõideti välja juba kell neli, et võtta elavas järjekorras koht sisse. Kohati kartsid inimesed oma eelnevast halvast kogemusest, et kui varakult ei tule, siis münti ei saa. Nii juhtus väikese 2000 tiraažiga EV 100 kuldmündiga. Seevastu see hõbemünt on siiani Eesti Panga muuseumis müügil.

Ei usuta, et selle mündi hind hüppaks järelturul kõrgele, kuna inimsaba oli lühike. „Täna on spekulandid puudu,“ ütles üks järjekorras seisnu. Tänane päev oli nagu öö ja päev võrreldes EV 100 müntide müügiletulekuga, kui inimesaba lookles ümber kogu Eesti Panga kvartali.