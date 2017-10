FOTOD ja VIDEO | Lätis tabati Ukraina superauto

Sel nädalal märgati Kesk- Lätis asuva Kekava Circle-K bensiinijaamas ebatavalist autot. Läti Delfile saadetud foto autor pidas seda Lada Raveniks, kuid kõigi eelduste kohaselt on tegemist hoopis esimese Ukraina superautoga Himera Q.

Läti Delfi kirjutab, et Himera Q Lada Raveniks pidamises ei ole midagi imelikku, sest autodel on üks disainer- Dmiti Lazarev. 2014. aastal esitas toona tundmatu noor disainer Lada konkursile oma superauto eskiisi. Virtuaalne Lada Raven sai kogu maailmast suure tagasiside, mistõttu sarnase väljanägemisega auto assotsieerub esimesena just selle autoga.

Paraku jäi superauto vaid paberile. Lazarev nõudis oma AvtoVAZile antud eskiisid tagasi, sest tahtis, et tema tööd hindaksid autotööstuse spetsialistid, mitte aga internetikasutajad. Just viimaste hinnangule tuginedes planeeris konkurssi Lada.

Varsti hakkasid disaineri töö vastu huvi tundma Ukraina superautot Himera Q-d paanivad ärimehed. Tööde käigus tekkis osapoolte vahel aga konflikt ning Lazarev lahkus projektist. Ühe versiooni kohaselt tahtis soovis disainer iga müüdud autolt saada 20% selle maksumusest ( umbes 140 000 eurot), kuid ettevõtjad ei olnud sellega nõus.



Sellele vaatamata tööd Himera Q kallal jätkusid. Disaini tehti mõned muudatused, et see Lada Raveni virtuaalversioonile ei sarnaneks. Tänavu juunis esitleti Himera Q ideeautot ning väljatöötajad lubasid, et juba sügisel tutvustatakse ka kaubandusversiooni, mis pidi olema kahes versioonis: elektriversioon hinnaga 700 000 eurot ning Audi R8 besniinimootoril tuginev auto hinnaga 500 000 eurot.

Himerat pannakse kokku Hispaanias. Kuidas aga superauto prototüüp Kekavasse sattus ei ole teada, märgib portaal.