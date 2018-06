FOTOD ja VIDEO: Milline näeb välja vana Ossinovski hiigelarendus Gruusia pealinnas. Mis on valmis, mis veel tulemas?

Oleg Ossinovski on juba enam kui kolm aastat arendanud Gruusia pealinnas Thbilisis meeletut keskust. Täna on jõutud selleni, et 18 rajaga golfiväljak on valmis. Mäkke on veetud elekter, vesi ja kanalisatsioon, et sinna saaks teha eramaju, villasid, kortermaju ja paarismaju, kokku 3000 eluaset.

Reporter Keiu Virrole rääkis arendusest Egert Milder, kes kohapeal projekti veab. Kellele need eluasemed mõeldud on? Miks eestlased Gruusias tegutsema hakkasid? Milline näeb paik välja? Kõike seda vaata ja kuula videost ning imetle pildidelt.