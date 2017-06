FOTOD JA VIDEO MONACOST | Kanada läätsekasvataja napsas Viljandi robotiarendajate eest maailma parima ettevõtja tiitli

Viljandi ettevõtjad firmadest Cleveron ja ON24 - Peep Kuld ja Arno Kütt - osalesid lõppenud nädalal Monacos niiöelda ettevõtjate olümpial. Maailma parimaks ettevõtjaks valiti ja tiitli EY World Entrepreneur of the Year 2017 napsas eestlaste eest küll Kanada läätsekasvataja Murad Al-Katib, kuid eestlased pälvisid ka rohkelt tähelepanu ja tunnustust. Viljandi mehed leidsid oma pakirobotite ärile ühe potentsiaalse miljardärist investori.

Nädala jooksul jagasid 49 riigi parimate ettevõtetega oma mõtteid ja õppetunde näitlejatar Kate Winslet, Infosysi tegevjuht Vishal Sikka, Dallas Mavericksi korvpalliklubi omanik Mark Cuban jt.

49 riigi hulgas pistsid Kuld ja Kütt konkursil rinda näiteks maailma suurima hotelliketi Marriotti juhi Bill Marriott Junioriga ning Venemaa ühe rikkaima naise, arvutiturbefirma Kaspersky Lab kaasasutaja Natalya Kasperskyga.

Viljandi meeste öömajaks Monte Carlos oli Hermitage'i hotell, kus öö maksab umbes 500 eurot. Lisaks sellele tutvusid nad veel näiteks Monaco lahe äärde pargitud silmipimestavalt luksuslike ja mitukümmend miljonit eurot maksvate superjahtidega ja maailmakuulsa Casino Monte Carloga - viimasesse siiski ei jäetud rohkem kui sissepääsu eest küsitud 17 eurot.

Laupäeva õhtul leidis Monacos lahtikäiva katusega kontserdisaalis Sal des Etoiles aset uhke finaalgala, kus tunnustati karika, käepigistuste ja õlalepatsutustega veel kõiki 49 finalisti (Eesti osaleb konkursil üheksandat korda, kuid näiteks lätlased ja leedukad pole veel kordagi osalenud). Õhtu kulmineerus võimsa ilutulestikuga, mille järel kuulutati välja võitja.

Loe veel

Maailma parimaks ettevõtjaks tunnistati Türgi päritolu Kanada läätsekasvataja Murad Al-Katib.

Al-Katib asutas oma ettevõtte AGT Food and Ingredients 2003.aastal ja tänaseks on see kasvanud maailma suurimaks läätsede, kikerherne ja herne müüjaks. Ettevõte kasvatab neid põllusaadusi koostöös farmeritega, töödeldes neid ligi poolesajas tehases ja müües taimset valku enam kui sajasse riiki.

Al-Katibi firma herne- ja läätsekasvatused viiel kontinendil laiuvad umbes 45 000 ruutkilomeetril, mis on pindalalt enam vähem võrdne terve Eesti territooriumiga!

AGT aastakäive ulatub 1,5 miljardi USA dollarini ning firmas töötab üle 2000 inimese.

Al-Katib on võtnud endale südameasjaks toita ära maailma järjest kasvav rahvastik. Kikerhernes ja läätsed on tema sõnul kõige keskkonnasõbralikum valgu allikas.

Mees on ka suur filantroop, kes varustanud ÜRO egiidi all toiduga miljoneid puudustkannatavaid inimesi pagulaslaagrites Süürias ja mujal.