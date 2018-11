FOTOD ja VIDEO | Nunnumeeter põhja. Eestis on ainult üks selle ameti pidaja. Millist olulist rolli täidab koer Evra?

Veel on koerale harjutamiseks suur garaaž erinevate sõidukitega, kus saab otsida raha ka „pagasist" ning „laoruum", kuhu on kuhjatud erinevad ehitusmaterjalid ehk modelleeritakse võimalikke elulähedasi olukordi. Lisaks õpitakse otsima raha ja aineid ka maastikult, sest peidikud võivad olla ka metsas või põllul.

„Ametlikuks tööks on koer valmis siis, kui atesteerimine on edukalt läbitud, tavaliselt teevad PPA koerad seda 2-aastaselt, aga seda saab teha kuni 3 aasta vanuseni. Koer töötab senikaua, kuni tervis lubab ja vaheeksamid on edukalt sooritatud," ütles Tänav.

Ehkki seaduse silmis on teenistuskoerad „erivahendid", on nad politsei- ja piirivalvetöös asendamatud kolleegid ja partnerid ning hea teenistuskoera panus võib olla mingis olukorras kriitilise tähendusega. Hea teenistuskoera kasvatamine eeldab koerajuhilt väga palju oskusi, teadmisi ja kannatlikkust. Muidugi peab ta ka loomasõber olema, sest koer ja koerajuht on koos tavaliselt koera üleandmisest kuni looma elu lõpuni.

„Teenistuse lõppedes saadame meie neljajalgseid kolleege tänude ja meenetega pidulikult pensionile, tavaliselt jääb koer oma koerajuhi perre," ütles Tänav lõpetuseks.

Milliseid koeri PPAs leidub?

Praegu on Politsei- ja Piirivalveametis teenistuses 71 koera, neist 40 on saksa lambakoerad. See on kõige levinum koeratõug politseikoerte hulgas üle maailma. Viimastel aastatel on üle maailma, eriti kaitseväes, üha populaarsemaks saamas belgia lambakoerad, keda on PPAs 25. Lambakoerad tegutsevad põhiliselt patrullis ja piirivalves, tegelevad jälgete ajamise ning esemete ja inimeste otsimisega, paljud neist oskavad otsida ka narkootilisi aineid. Viimaste otsimisega tegelevad aga põhilised väiksemad koerad ehk spanjelid. PPAs on viis spanjelit, kes pääsevad oma väiksemate mõõtude tõttu paremini ligi keerulisematesse peidukohtadesse, nt sõidukites, laevades jne. Ja neile lisaks on siis Evra - Eesti ainus rahakoer.