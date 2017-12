FOTOD JA VIDEO | pühade ostuhullus on alanud: kaubanduskeskuste parklad on puupüsti täis, vaba koha leidmiseks kulub pool tundi

Ärilehe fotograafid käisid filmimas ja pildistamas puupüsti täis Tallinna ja Tartu kaubanduskeskuste parklaid. Olukord on nukker - vaba parkimiskoha leidmiseks kulub pool tundi otsimist.

Pühad toovad igal aastal kaasa suurema ostuhulluse, millele aitavad kaasa kaubanduskeskuste head allahindlused. Käisime vaatamas Tallinna Rocca al Mare ja Ülemiste keskuste parklaid, mis andsid selgelt märku, et ostupalavik on alanud.

34 minutit tiirutamist Ülemiste keskuse parklas

Fotograaf käis Ülemiste keskuse parklas testimas, kui kaua läheb aega, et parkimiskoht leida. Peale keskuse ees asuvas väliparklas tulutult tiirutamist, proovis ta õnne parkimismajas. Kuna kõik kohad olid võetud, suundus ta tagasi väliparklasse ja leidis peale 34 minutit lõpuks vaba koha.

Tartus leiab parkimiskoha suurema vaevata

Tartus on olukord rahulikum. Eedeni keskuse parkimismajas leidub vabu kohti isegi esimesel korrusel. Lõunakeskuse külastajatel tuleb kümmekond minutit ringi sõita, et parkimiskoht leida. Need, kes oodata ei jõua, on parkinud oma autod ka haljasaladele. Tartu Kaubamaja, Kvartali keskuse ja Eedeni keskuse parklates leiab vaba koha juba kiiremini.