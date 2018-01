FOTOD JA VIDEO | Sadakond Taxify juhti streigivad uue hinnapoliitika vastu: me oleme nagu taksoahvid, kes töötavad end iga nädal miinusesse, et Taxify võidaks hinnasõja!

Täna õhtul kell 21.00 kogunesid Taxify juhid ettevõtte kontori lähedal asuvasse parklasse, et avaldada meelt uue hinnapoliitika vastu. Kokku kogunes ligikaudu 70-80 autot ja sadakond autojuhti. Seisak kestab keskööni. Taksojuhtide sõnul vähendab uus hinnapoliitika nende sissetulekut 30% ja selle ainus eesmärk on suruda hinnasõjaga turult välja Uber ja Taxigo.

Kaks päeva enne jõule katsetati Taxifys uut hinnasüsteemi, mille tagajärjel langesid juhtide sissetulekud 30%. Seetõttu oli juhtidel keeruline tasuda auto rendi, kütuse, kindlustuse jms töötamisega seotud kulude eest. Taxify juhte esindab Olavi, kelle sõnul tähendab uus dünaamiline hinnastamine seda, et Taxify juhid lähevad Uberisse üle.

"Dünaamiline hinnasüsteem tähendab seda, et piirkonnas, kus on rohkem klienti, läheb hinnale peale kuni kahekordne hinnakordaja. Piirkonnas, kus kliente palju ei ole, küsitakse baastasu ehk 0,99 eurot alustustasu + 0,32 eurost kilomeetri hinda. Kuna Tallinn on nii väikse rahvastiku arvuga, siis kordaja ei tõuse. Põhimõtteliselt tahetakse, et me hakkaksime sõitma nullhinnaga, sest 90% sõitudest oleks kordajata. Ehk me sõidame miinuses, sest me peame maksma Taxifyle vahendustasu selle eest, et sõidame nende all," rääkis Olavi.

Varasemalt oli tema sõnul keskmine tunnihinne 30% kõrgem, kui uue dünaamilise hinnastamisega. "Kaks päeva enne jõule testiti uut süsteemi ja juba siis andsid juhid tagasiside, et nii ei ole võimalik ennast plussis hoida," ütles Olavi.

Nüüd on juhid uue süsteemi all sõitnud teisipäevast saadik. Kõige raskemas seisus on Olavi sõnul nn rohesabad, ehk autojuhid, kes rendivad Taxify rohelisi autosid. "Neil on iganädalane rendimakse ja nad peavad tegema kohustuslikke sõite, millele siis lisandub Taxify vahendustasu. Nemad lõpetavad iga nädala mõnesaja euro suuruses miinueses. Selleks, et lõpetada nädalat plussis, peaksid nad tegema 100 sõitu ehk töötama 70-80 tundi nädalas," ütles ta.

Juhid andsid kontorile ühese tagasiside, et selline süsteem ei toimi ega ole hea klientidele ning juhtidele. "Kuni täna lõunani ei tulnud meile kontorist mingit tagasisidet, nüüd leppisime esmaspäeval kokku kohtumise," ütles ta.

Tegemist on hinnasõjaga

Taxify juhtide sõnul on tegemist hinnasõjaga, millega proovitakse turult välja suruda Uberit ja Taxigo-d. "Taxify juhtkond ei saa aru, et hinnasõjaga ei võida nad midagi. Ma tean juba mitut meie juhti, kes läksid Uberisse üle, sest siin lõpetasid nad töönädala suures miinuses," ütles Olavi.

Autojuht Sandra ütles, et laialdasem probleem seisneb selles, et Taxify on idufirma, mitte taksofirma. "Meid kasutatkse ära, et teha innovatsiooni. Nad ei mõista, et ilma meieta nende idufirma ei toimi. Seda on täna ka näha – mitte keegi kontorist pole tulnud meiega rääkima," ütles ta. Sandra sõnul üritatakse üliodavate hindadega konkurentidele lihtsalt "ära panna". "Kütuse hind ja poehinnad tõusevad, aga meie tasu langeb," ohkas Sandra öeldes, et kaalub tõsiselt sõitmise lõpetamist.

Taxify: kohtume autojuhtidega esmaspäeval

Taxify kommunikatsioonijuht Marilin Noorem ütles, et uue ehk dünaamilise hinnastamise süsteemi põhimõte on pakkuda juhile võimalust jälgida reaalajas muutuvat nõudluse taset ning sel moel pakkuda klientidele lühemat ooteaega ning õiglasemat hinda vastavalt hetkeolukorrale (juhi kaugus kliendist, asukoht, kellaaeg). "Juhirakenduses kuvatakse erineva tasemega nõudluse piirkonnad vastavate värviplokkidena. Sel moel saab juht tellimuse lõppedes suunduda piirkonda, kus parasjagu on autosid vähem ning klient saab endale seeläbi kiiremini sõiduki," selgitas ta.

"Jälgime jooksvalt sõitude statistikat ning selle info põhjal saame jooksvalt algoritmi redigeerida, et süsteem sobituks paremini Tallinna linna eripärasustega," ütles Noorem.

Taxify meeskond on astunud juhtidega dialoogi. "Esmaspäevaks oleme kokku leppinud kohtumise Taxify Tallinna meeskonna ja juhtide vahel, et arutada õhtukohvilt läbi käinud teemasid ja ettepanekuid."