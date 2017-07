FOTOD ja VIDEO | Šveitslased ehitavad robotite ja 3D printeriga kolmekorruselist innovatsioonimaja

Robotite ning 3D-pritnterite abil loodav DFAB House Foto: NCCR Digital Fabrication, NCCR Digital Fabrication, ETH Zurich

Kaheksa Šveitsi Zürichi kõrgema tehnikakooli (ETH) teadlast koos äripartneritega töötavad kolmekordse, robotite ning 3D-pritnterite abil loodava DFAB House’i kallal,. See on maailma esimene maja, mida on disainitud, kavandatud ja mida ehitatakse vaid digitaalses protsessis.