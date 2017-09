FOTOD ja VIDEO | Tallinna Lennujaam saab 13 miljoni eest uue parkimismaja

Tallinna Lennujaama ning KMG Inseneriehituse AS ja Läti ettevõtte AS LNK Industries esindajad allkirjastasid täna ehituslepingu, mille kohaselt rajatakse 2019. aastaks Tallinna Lennujaama 1100 sõidukile mõeldud parkimismaja.

Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul tingib lennujaama läbivate reisijate arvu kasv täiendavad nõudmised ka parkimisvõimalustele. „Täna lennujaama ees kasutusel oleval parkimisalal on ruumi 450 sõidukile ning tippaegadel on reisijatel raskusi oma sõidukitele parkimiskoha leidmisega,“ märkis Mühle. „Tegemist on väga vajaliku investeeringuga, sest parandame sellega oluliselt ligipääsu lennujaamale ning reisijale pakutava teenuse kvaliteeti,“ rõhutas Mühle.

Lepingu maksumuseks kujuneb ligi 13 miljonit eurot. Projekteerimisega alustatakse koheselt, kuid ehitustegevus algab 2018. aasta jaanuaris. Ehitustööde valmimise hinnanguline tähtaeg on 1. jaanuar 2019. aastal.

Ehitusperioodi ajaks laiendab Tallinna Lennujaam ajutiselt A2 parklat Ülemiste hotelli suunas. Taksodele tagatakse ligipääs reisiterminalile kogu ehitusperioodi vältel.

Kolmekorruseline parkimishoone jaotub viieks omavahel ühendatud hooneosaks. Reisiterminali ja tulevase parkimismaja ühenduse piirile rajatakse liikuvad kaldteed, liftid ja trepikojad, mida omakorda ühendavad läbi korruste ulatuvad kaetud katusega valgusavad. Parkimismaja ülemine tasapind asub samal kõrgusel reisiterminali esise parkimisalaga, seega ei kao reisiterminalist avanev vaade Ülemiste järvele ega ka Tartu maanteel sõitjatele rehielamut meenutava terminalihoone vaade.