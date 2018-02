FOTOD JA VIDEO | Taxify juht: varasemalt oli brutopalk üle tuhande euro, nüüd teenime 600-800 euro vahel

Taxify autojuht Agur Esula rääkis täna toimunud meeleavaldusel, et Taxify kontori ja juhtide andmed erinevad ning tema hinnangul on uus hinnastamine tasusid märkimisväärselt alandanud.

"Tasu on jaanuaris langenud 10-30%. Loomulikult on ka nõudlus jaanuaris langenud, aga praegu on tegu sellega, et toote hind ehk sõidu hind on langenud 30% ja see ei ole jätkusuutlik," ütles ta.

Kuu brutopalk tuleb Esula sõnul 600-800 euro kanti, olenevalt kui aktiivne on juht. "See summa jääb juhile kätte. Kui kassa on kuskil 2000 eurot ja sellest rent, kindlustus, vahendustasu ära maksta, siis jääb nii palju brutos alles." Varasemalt jäi tema sõnul palgaks üle tuhande euro.

Baastasude tõstmine viiks Esula sõnul endiste hindade juurde tagasi.

Taxify on aga väitnud, et uus hinnastamine vähendab küll veidi sõidu hinda, kuid tõstab klientide arvu ja võimaldab juhtidel teha rohkem sõita. Kokkuvõttes peaksid juhid rohkem teenima. "Juhi exceli tabel erineb Taxify omast selle poolest, et Taxify näeb, et me sõidame koguaeg kliendist kliendini, aga tegelikult sõidame me poole ajast klientidele järgi. Taxify seda ei arvesta," ütles ta.

"Me loodame, et Taxify tõstab hindasid. Kui ei kavatse tõsta, siis iga juht teeb oma otsuse," sõnas Esula.

Täna kell 15-18 toimub Taxify juhtide üritus "Tipptunnikohvi", millega avaldatakse pahameelt Taxify uue hinnasüsteemi osas. Esimene meeleavaldus toimus eelmisel reedel, mille järel esitasid Taxify juhid kontorile ettepanekud hinnastamise osas. Taxify poolt pakuti juhtidele hinnasüsteemi osas kokkuleppeid, ent juhtide meelest oli see vaid poliitiliselt korrektne vastus, kuid mitte midagi reaalselt ei muutunud.