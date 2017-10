FOTOD ja VIDEO | Uueks haigekassa juhiks valiti Microsofti endine juht Rain Laane

Täna valiti haigekassa juhiks Microsofti endine juht Rain Laane. Senine juht Tanel Ross otsustas uuesti mitte kandideerida ning jättis tooli ise vabaks. Fotosilma ette jäi täna varahommikul valdkonnas pikki aastaid tegutsenud Mart Levo. Tema oli teine kandidaat. Kaks kandidaati jõudsidki nõukogu ette. Rain Laane alustab tööd 16. oktoobril.

Ärileht kirjutas Laane kandidatuurist juba eelmisel nädalal, kui mees ise ei kinnitanud seda ega lükanud ka ümber. Loe sellest täpsemalt siit.

Rain Laane ütles ajakirjanike ette tulles, et ta tänab nõukogu talle usaldatud vastutuse eest. Tema põhipunktideks on inimene, inimesekeskus, avatud suhtlemine ja läbipaistvus.

"Kindlasti on teatud suunad, mille poole saaks haigekassas edasi liikuda. Näiteks infotehnoloogia kasutuse digitaalne transformatsioon, kus saaks teha paremaid arendusi ja läbi selle paremaid juhtimisotsuseid. Nüüd sektorivälise inimesena võtan ma paar kuud aega, et aru saada, mis seisus me oleme ja kohtuda partneritega. Saame selguse majja ja paari kuu jooksul juhatus koos nõukoguga teeb edasised otsused, kuidas järgmised viis aastat edasi liikuda," rääkis Laane.

Nõukogu esimees Jevgeni Ossinovski sõnul laekus uuele konkursile kokku kolm avaldust ning nõukogu ette toodi kaks kõige tugevamat kandidaati. Juhatuse kandidaat peab saama 2/3 häältest ning 11 häälega osutus valituks Rain Laane, kelle kasuks rääkis tema pikaajaline juhtimiskogemus.

Loe veel

"Me ootame, et erasektori tipp-juhina toob ta erasektori saavutusvajadust ja tulemustele orienteeritust siia kaasa. Haigekassa ja tervishoiu tulevased muudatused on kolossaalsed ning demograafia. Küsimus on, kuidas pakkuda selle vähese rahaga Eesti inimestele parimat võimalikku tervishoiuteenust. See nõuab loovust, nutikust ja väga tugevat töövõimet," rääkis Ossinovski.

Haigekassa juhi valimise viis on saanud väga palju kriitikat oma suletuse tõttu. Tervise- ja tööminister toonitas, et kandidaatidest mitte rääkimine enne valimist on olnud nõukogu konsensuslik otsus. "See amet nõuab väga põhjalikku ja mitmekesist oskust. Tervishoius on väga palju osapooli ja erinevaid huvisid, ehk avalikkus ei pruugi olla parim valija personaliotsuste puhul."

Ossinovski sõnul ei olnud eelmisel nädalal konkursi nurjumine puudulike dokumentide küsimus. "Nõukogus tekkis arutelu, mille tulemusel puudus täielik kindlus, kas konkursi kõiki punkte on täidetud sellisel viisil, mis võimalaks juriidiliselt korrektselt otsust langetada. Nimelt ütleb haigekassa põhikiri, et kandidaadid peavad olema leitud avalikul konkursil, mis tähendab, et teisi viise kandidaatide leidmiseks pole. Üks kahest kandidaadist polnud konkursi tähtajaks dokumente esitanud. Erinevate tõlgenduste järgi oleks võinud nõukogu hääletamiseni jõuda, kuid me ei tahtnud seda riski võtta," rääkis ta. See kandidaat ei olnud Ossinovski sõnul Rain Laane.