FOTOD | Jõulupakid aitavad populaarse restorani pidajatel aasta üle elada. Viimasel nädalal enne jõule tehti ka 18-tunniseid tööpäevi

Kuigi alguses toimetati jõulupakkidega Põhjaka mõisas endas, sai üsna kiiresti selgeks, et nende tegemine on vaja mujale kolida. Kuna viinaköögi jaoks saadi luba 2014. aasta lõpus ja mõisas aktsiisilao pidamine ei oleks olnud loogiline, renditi alguses Mäeküla kõrtsihoones 70-ruutmeetrist ruumi, 2015. aastal koliti juba praegusse asupaika.

Aasta hiljem kolis mõisast ära ka Põhjaka Kulinaaria, kelle valmistatud leivad, pasteedid, sibulamoos, porgandisinep, salaami ja küpsised on nii Tallinnas kui Tartus saadaval Coopi kauplustes, Kaubamajas, Stockmanni toidupoes kui ka Selverites. "Kuna neid hakati rohkem ja rohkem tahtma, siis tundus see juba ebanormaalne (seda kõike mõisas teha – toim)," põhjendas Metsallik.

Mõisas oleva oma toodete riiuli kaudu sai aga Põhjaka toodete laiem turustamine alguse. "Kuna kujunesidki välja mingid asjad, mida taheti kaasa osta, siis me lihtsalt hakkasimegi neid kogu aeg juurde tegema," rääkis Metsallik. Lõpuks käidi lausa Tallinnast ja Tartust nende tooteid mõisas ostmas.

"Siis me otsustasime, et äkki saab klientidele lähemale minna," lausus Põhjaka üks asutajatest. Küll aga tunnistab ta, et restoraniga alustanud tootja jaoks ei ole see olnud lihtne protsess, müüki ja tootmist õpitakse siiamaani, varustuskindlus tuleb jaekettidele tagada. "Laupäeva hommikul kell 6 peab jälle kaup välja minema igale poole," lausus Metsallik. Põhjaka kõige populaarsemad jaekauplustes leitavad tooted on täna leib ja pasteet.

Tekib ka ligi 18-tunniseid tööpäevi

Sel aastal toimus jõulupakkide pakkimine viinaköögi osas, kuna seal oli käsitsi pakitavatele pakkidele kõige enam ruumi. "Eile me pakkisime umbes 400 pakki," rääkis Metsallik, kelle tööpäev algas siis hommikul kell 5.30 ajal ja lõppes kella 11 ajal õhtul. "Eks see on paras väljakutse," muigas ta.

Sarnaselt muule tootmisele kujunes ka jõulupakkide tegemine lihtsalt loomulikult restorani kõrvalt välja. "See oli aastal 2012, kui üks ettevõte küsis, kas me saaksime mõned jõulupakid teha ja me tegime," rääkis Metsallik. Järgmisel aastal käisid nad juba ise idee koostööpartneritele ja püsiklientidele välja ning 2014. asuti jõulupakke suuremalt välja reklaamima.

Loe veel

"Põhjus, miks me seda suuremalt oleme teinud, on see, et oleme ikkagi Järvamaa, mitte Tallinna restoran. Me teeme oma põhikäibe suvel, ülejäänud aasta on suhteliselt rahulik ja vaikne. See on ikkagi vajadusest tulenev – et hakkama saada – ja kuna meil võimalused ja vahendid on, siis oleme [seda] inimestele pakkunud," kirjeldas ta.

Tavaliselt pakub Põhjaka välja väikese ja suure jõulupaki. Sel aastal oli väikeses kuus toodet ning see maksis 29 eurot, suures aga 13 toodet ning see maksis 59 eurot. "Seal on päris mitu erinevat toodet, et kõik saavad midagi jõululauale midagi: seal on magusat, on soolast ja napsu," rääkis Metsallik.

Ka ei koosne nende pakid alati ainult Põhjaka toodetest. "Kuna me juustu näiteks ei tee, aga see on tore ja hea asi, siis oleme otsinud erinevaid käsitööjuustusid," kirjeldas ta, kuidas ka teiste väiketootjatega selle raames koostööd tehakse. Nii on aasta–aastalt jõudnud Põhjaka pakkidesse ka Kalamatsi, Nopri ja Andre talu juustusid.

Metsalliku sõnul osades ettevõtetes, kes neilt juba iga-aastaselt jõulupakke tellivad, on hakatud neid väga ootama hakatud. "Sel aastal juhtus ka, et kaks ettevõtet kinkisid üksteisele. Siis saad ka ise vähemalt proovida, osad ju jagavad kõik laiali," naeris ta.

Glögipudelitele tuli viimasel hetkel asendus leida

Igal aastal on tulnud ette ka erinevaid ootamatuid olukordi nii toodete kui ka nende pakenditega. Sel aastal sai glögi näiteks kolme erinevasse pudelisse pandud, kuna Soome klaasitootja, kellelt tavaliselt glögipudeleid telliti, ei olnud nõus vihma kätte jäänud pudeleid tellijale edasi saatma, põhjendades seda veekahjustusega. Nii tuli viimasel hetkel teine tarnija leida.

"Kaks nädalat tagasi mul veel ei olnud uue satsi jaoks pudeleid," kirjeldas Metsallik. Lõpuks leiti 3 päevaga lahendus Leedust. Väike valearvestus tehti sel aastal ka salaami tootmismahuga, mistõttu asendati hilisemate tellijate nõusolekul nende pakkides salaami käsitööjuustuga.

Jõulupakkide tellimustest umbes kaks kolmandikku tuleb ettevõtetelt, kolmandik eraisikutelt. Viimastele on püüdnud Põhjaka elu võimalikult lihtsaks teha. Selle asemel, et nii iseenda kui pakisaajate elu pakiautomaatide kaudu keeruliseks teha, mindi ka Ärilehe külastusele järgnenud päeval, 21. detsembril Tallinnas kokkulepitud kohta, kus paljud pakitellijad said neil järel käia.