FOTOD | Kadriorus magusas kohas lagunenud maja omaval Jana Toolil on kadestamisväärne kinnisvaraimpeerium

Lisaks on majake ka aadressil Dunkri 1 /Kullassepa 2, mis asub Raekoja platsi ääres.

Tooli omanduses on ka ülal mainitud Narva mnt 96 maja, mis laguneb. Kokku on tema nimel eraisikuna 8 objekti.

Väga edukas ettevõte

Tooli põhifirma on Ressaks AS, mil on erinevat kinnisvara 15 ühiku jagu. Firma on loodud 1996. aastal. Oma 2017. aasta aruandes toob firma juhtkond välja, et kõik äri- ja elamispinnad on välja renditud. Rendisummad laekuvad enamuses tähtaegselt. Puhkemaja on välja üüritud igaks nädalavahetuseks. 2016. aastal osteti ka teine puhkemaja, mis on renoveerimisel.

Firma müügitulu oli 630 000, muud tulud 512 000 eurot. Kasumit kogunes üle 775 000 euro. Aasta oli igas mõttes edukam kui 2016.. Jaotamata kasumit on juba 11 500 000 euro kanti, aga ühtegi senti dividende firma ei maksnud. Ka 2016. aastal seda ei tehtud.

Firma omab kinnisvara Müürivahe tänav 15 // Suur-Karja 13 // Väike-Karja 8 aadressil (ehk siis kahasse Tooli endaga). Ka on firmal hoone aadressil Tuukri 50, millest on juttu artikli lõpuosas.

Kesklinnas asuvad korterid nii Kentmanni 19 kui Lootsi tänav 3a aadressidel, aga ka Rataskaevu ja Sakala tänaval.

Maatulundusmaad on firmal Otepääl ja Viimsis, aga ka Tallinna Vanalinnas, Tolli tänav 5.

Ressaksil on ka kaks tütarfirmat. Esimene neist on Aia 10a OÜ, mis on 9 kuud vana ettevõte. See firma arendab Vanalinnas aadressil Aia 10a paiknevat kinnistut, mille nad ostsid eelmisel aastal. Sinna tuleb ärihoone.

Kasvav ettevõte

Teine tütarfirma on Natufia Labs OÜ, mille tegevusala on algselt salapärasena kõlav erimasinate tootmine. Majandusaasta aruandes on aga rohkem infot. Seal on öeldud:

Osaühing Natufia Labs eesmärgiks on pakkuda innovaatilisi automatiseeritud taimekasvatusseadmeid ja vajalikke lisasid kodu-, restorani- ja muudele kasutajatele. Alates asutamisest on ettevõte aktiivselt tegelenud selliste toodete arendamisega. Nüüdseks on ettevõte sisenemas rahvusvahelisele turule ning käivad ettevalmistused tootmise ja müügitegevuse kiireks laienemiseks. Ettevõtte tootearenduskeskus, tootmine ja tegevuse juhtimine asub Eestis.

Tooli firmale kuulub sellest veidi üle 23%. Hetkel tegutseb firma kahjumis. 2017. aastal kogunes seda üle veerand miljoni. Aga praegu lähebki nende aur arenduseks, turunduseks ja turgudele sisenemiseks.

Mitte nii edukas ettevõte

Veel on Jana Toolil mööblifirma Inside OÜ. Mis tegutseb aadressi Tuukri 50. Seda hoonet omabki Tooli teine firma Ressaks. Miks tituleerin selle mitte edukaks? Tegutseb see kenasti ja müüb ka, aga kahjum oli möödunud aastal siiski päris kopsakas.

Osaühing Inside on 2005. aastast tegutsev ettevõte, mille põhitegevusalaks on peamiselt Itaalia disainmööbli, valgustite, vaipade ja muude sisustuskaupade müük tellimuste alusel. 2017. aasta oli ettevõtte nagu ka kogu Eesti majanduse jaoks kriisijärgse aja edukaim. Ettevõtte head majandustulemust soodustasid eluasemeturu ja Eesti elanike sissetulekute kiire kasv. 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 444 000 eurot, mis oli 13,2 protsenti rohkem kui aasta varem. Majandusaasta lõpetati 39 000-eurose kasumiga. Jaotamata kasumit on siin veel 106 000 euro eest.