FOTOD | Kaheksa paika maailmas, kus saab maja täiesti tasuta või poolmuidu kätte

Business Insider järjestas kaheksa sellist linna, kelle hulgas on nii väikesed linnu ja külasid nagu Ollolai Itaalias ning Tulsa ja Oklahoma USAs kui ka selliseid suurlinnu nagu Baltimore ja Maryland USAs ning Tokyo Jaapanis.

Mõned kohalikud omavalitsused pakuvad stipendiume või allahindlusi, julgustamaks ostjaid vanu hooneid renoveerima. Majad antakse aga tasuta või poolmuidu kätte seetõttu, et nende korda tegemine võib omanikele korraliku kopika maksta.

1 – Majaomanikud Tokyos panevad ise oma mahajäetud majad müüki.

Kuigi Jaapani pealinnas Tokyos on elamukinnisvara ehitus viimastel aastatel vaid kasvanud, ei ole linn siiamaani leidnud lahendust vananevatele ja mahajäetud kodudele. Japan Timesi andmetel on vähemalt iga kümnes elukoht tühi. Osa sellest on põhjustatud Jaapani vähenevast rahvaarvust, mistõttu on ka kinnisvara ostjaid vähem.

Ka usutakse Jaapanis, et ei tohi osta maja, kus on keegi tapetud, sooritanud enesetapu või kus keegi on surnud üksildasse surma. Seetõttu on palju tasuta ära jagamiseks mõeldud kinnisvara pandud üles veebiandmebaasidesse, mida jaapanlased ise nimetavad „akiya pankadeks”. Sellega viidatakse tühjadele majadele.

2 – New Havenis Connecticuti osariigis saab esimese kodu ostja kuni 42 500 dollari suurust soodustust.

Esimese kodu ostjad saavad juba siis, kui hakkavad kodu ostma linnalt 10 000 dollarit, et maksta kinni kõik maakleri- ja muud kulud, mis tehinguga seotud on.