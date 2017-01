FOTOD: Kaido Padar soovitab küsida uue laevaga rahulolu saarlastelt

Parvlaev Tõll jõudis Virtsu sadamasse Foto: Rauno Volmar

TS Laevade juht Kaido Padar ütles Ärilehele, et tema ei ole kõige õigem inimene uuele parvlaevale Tõll hinnagu andmiseks, et seda peaksid ütlema sadamasse kogunenud 400 saarlast, kuidas nad on laevaga rahul.