"Kuskil jaanuaris otsustasime teha suure avamisürituse ja pärast seda läks juba päris hulluks. Siis oli saavutatud see, mida me oleme tahtnud – kui inimene mõtleb Pavlova peale, siis mõtleb meie peale," kirjeldab kondiiter Snežana Härma (43).

Vanasadama piirkonda Tallinnas tabanud ehitusbuumi keskel on terve rida ärisid end juba mugavalt sisse seadnud. Üks neist on Poordi tänava keskel tegutsev kohvik, mille teiseks asutajateks on Härma kõrval Olga Danilova (44).

Algusest peale on naised ärile väga põhjalikult lähenenud, alates koogi retsepti väljatöötamisest – mis võttis aega 5 kuud ja kus mindi keemiliste valemiteni välja –, kuni üle-euroopalise kaubamärgi patenteerimiseni välja. Nüüd on ettevõtjatel julge plaan uuest aastast hakata kohviku frantsiisi välismaale müüma, olles sellega tõenäoliselt esimene Eesti päritolu kohvik, mis nii teeb.