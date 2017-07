FOTOD | Kakumäel hakkavad pakke vedama Starshipi robotid

Omniva, Starship ja Mercedes-Benz töötasid koos väla pakitometamise lahenduse, mida hakatakse testima Tallinna äärelinnas.

Omniva juhatuse esimehe Joonas Saluveeri sõnul on eestlased väga innovaatilised ja ootavad teenust, kus on võimalikult vähe kokkupuudet inimestega. „Sellepärast on pakiautomaat siiamaani olnud kõige populaarsem pakiteenuste osutamise viis Eestis ja suuresti ka Baltikumis, kus me tegutseme. Nüüdseks on saanud peaaegu lahendatud see nii-nimetatud viimase miili küsimus,” sõnas Saluveer. Viimase miili lahendusena näeb Omniva seda, et see pakk, mida klient ootab koju, jõuab kliendini pakiroboti abiga.

Projekt on loodud koostöös Mercedes-Benzi „Robovani“ ja Starshipi pakirobotitega. Starship Technologies tegevjuht ja asutaja Ahti Heinla ütles, et tal on hea meel, et esimest korda seda süsteemi Eestis praktiseeritakse, kuigi nad soovivad vallutada maailma, siis on hea kodust alustada. Omniva on esimene ettevõte maailmas, mis testib „Robovani“ lahendust ning esimene postiettevõte, mis testib Starshipi pakiroboteid. Lisaks sellele teeb Kakumäel läbiviidava testi eriliseks ka see, et selles kasutatakse päris klientide pakke, mis muidu jõuaksid postkontorisse. Test kestab kaheksa nädalat.

Loe veel

Mercedes-Benz Vans’i tuleviku transpordisuundade Stefan Maurer ütles, e-kaubandus on tõusuteel ja seetõttu on tähtis edasi ka paki kohaletoimetamise meetoditega. Ta rõhutas, et koostöö Omniva ja Starshipiga oli omapärane seetõttu, et see toimus väikeste ja kiirete sammudega.

Esimene kontakt Starshipiga oli Mercedes-Benzil 2015. aasta lõpus, 2016. aasta septembris tutvustasid nad enda „Robovan” kontsepti Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Maureri sõnul leidsid nad ise Starshipi, Mercedes-Benz Vans’i viimase miili logistika juhi Steven Kasihi sõnul leidsid nad Eesti firma enne, kui peavoolu meedia firmast teadis. Nad leidsid, et kuna nende kaubiku näol on tegemist sarnase projektiga, millega Starship tegeleb ja pakkusid ise selle välja. Mercedes-Benzi esindajate sõnul alustasid nad kaubiku välja töötamist 2016. aasta sügisel, kokku kestis see umbes üheksa kuud. Kõik

Kümne aasta pärast on Maureri sõnul kindlasti näha kaubikuid robotitega ringi sõitmas ja pakke kohale toimetamas, võimalik, et isegi juba viie aasta pärast. Tema sõnul võib seadusandlus Euroopas kauem aega võtta kui Eestis, aga Euroopas näidatakse Maureri sõnul juba huvi üles selle projekti vastu. Projekti kulusid Maurer ja Kasih ei avalda, aga ütlevad, et see väga võrreldes teiste projektidega autotööstuses.

Nii roboteid transtportiv kaubik, kui ka pakirobotid ja Omniva on Maureri sõnul ühendatud ühte pilvesüsteemi, kus jälgitakse paki teekonda. Siin loodab ta saada väga vajalikku informatsiooni, et arendada projekti edasi, aga ei saa lubada, millal robotid ka mujal tänavatele jõuavad.