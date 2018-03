FOTOD: Kas lähipäevil läheb mölluks? ID-kaardi sertifikaatide uuendamine ülisuurt huvi täna ei tekitanud

Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada veel selle laupäeva hilisõhtuni ning edasi tuleb juba taotleda uus dokument ning selle eest ka riigilõiv tasuda. Huvi uuendamise vastu on sel nädalal varasemaga võrreldes hüppeliselt kasvanud, kuid mingit suurt tunglemist PPA Pinna ja Tammsaare esindustes täna ei olnud. Kas laupäeval ehk viimasel päeval on tunglemist enam, seda on näha juba paari päeva pärast.

Viktoria Korpan PPA kommunikatsioonibüroost saatis numbrid tänase päeva kella 14:00 seisuga. Kõigis PPA teenindustes üle Eesti on selleks ajaks sertifikaatide uuendamise teenust kasutatud kokku 1300 korda, sellest suurematest teenindustest: Tammsaare 190 korda, Tartu 170, Pinna 160, Narva160, Pärnu 130, Jõhvi 100 Kolmapäeval oli kokku sertifikaatide teenuse teenindamist 2230 korral. Eilse päeva jooksul uuendas oma kaartide sertifikaate kauguuendamise teel 3349 inimest. Reedel on kõik PPA teenindused suletud, kuid peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab iseseisvalt kauguuendada oma arvutis veel selle laupäeva hilisõhtuni. Infot kauguuendamise kohta leiab kodulehelt id.ee. Sertifikaatide uuendamist vajasid alates 2014. aasta 16. oktoobrist väljastatud ID-kaardid ning detsembrist väljastatud e-residendi, elamisloa- ja digi-ID-kaardid. Alates 26. oktoobrist 2017 välja antud ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga ja neid kaarte ise enam uuendama ei pea. Samuti ei pea kaardi sertifikaate uuendama siis, kui neid on pärast 24. oktoobrit 2017 juba uuendatud. Loe veel Sertifikaate ei pea uuendama ka need inimesed, kes ei kasuta kunagi oma ID-kaardi PIN-koode. ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina sellel märgitud kuupäevani. Samuti saab uuendamata sertifikaatidega ID-kaarti kasutada nii kliendikaardina kui ka apteegis digiretsepti esitamiseks.