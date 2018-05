FOTOD: Kas mees tõmbab Eestis otsi kokku? Legendaarne ärimees Alexander Kofkin müüb vanalinnas kallist maja

Portaalist kinnisvara24.ee leiab kuulutuse, kus 6 miljoni euro eest antakse ära hoone aadressil Pikk tänav 29/Lai tänav 24, kus tegutsevad Meriton Old Town Garden Hotell, kohvik Mademoiselle ning Restoran Trofe. Hoone tulevane omanik võib arvestada ligi 300 000-eurose brutokasumiga. Samal ajal on juba mitu kuud müügis olnud ka Kofkinile kuuluv Villa Mary. Selle hind on 1,95 miljonit eurot.

Vanalinna hoone puhul saab uus omanik niisiis arvestada kolme tugeva rentnikuga ehkki kuulutuse sõnastus ütleb justkui oleks müügis hotell ise:

„Müüa tegutsev hotell Tallinna vanalinnas. Meriton Old Town Garden Hotell asub Tallinna vanalinnas, kõigest paarisaja meetri kaugusel Tallinna Raekoja platsist. Hotellis on 50 numbrituba. Esimesel korrusel on väga populaarne kohvik Mademoiselle ning Restoran Trofe ning imeline sisehoov. GOP on ca. 300 000€ ," on kuulutuses kirjas. Tegelikkuses haldab sealset hotelli Meriton Family Estate OÜ. Seda veavad isa-poeg Aleksanrd ja Mihail Burõhh, kes on vastavalt Kofkini õepoeg ja õe pojapoeg.

2007. aastal läks hoone Tallinna linnalt üle OÜ Konga Invest kätte, mida omab 100 protsendiliselt Alexander Kofkin. Edasi liikus ta ühest Kofkini firmast teise, kuni jõudis 2017. aasta juulikuus Meriton Hotels AS bilanssi. See firma tegeleb lohiseva nimega Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hoteli majandamisega. Nüüd siis soovib Kofkin hoonest üldse lahti saada.