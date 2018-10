FOTOD | Kas need postkontorid jäävad kindlasti alles? Kinnisvarakuulutused annavad alust nii arvata Tanel Saarmann reporter RUS 1

Foto: Kollaaž

Ärileht võttis vaatluse alla kinnisvarakuulutused, kus müügis olev objekt kas on või oli postkontor. Kinnisvara24.ee portaalis on selliseid objekte 15. Müügis olevad hooned ei tähenda aga seal asuvate postiasutuste lõppu. Omniva küll müüb, kuid soovib jääda üürnikuks. Kas see tähendab, et ostjale garanteeritakse pikem rendileping?