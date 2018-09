FOTOD | Kas suursuguseim häärber, mis Eestis täna müügis? Vene ettevõtja maja on luksust otsast otsani täis

Kuulutuses on öeldid, et müüa on ainulaadne eritellimusega rikkalik Villa privaatses ja looduskaunis kohas ainult 15 km Tallinnast.

Edasi tuleb loetelu sellest, mida 1,2 miljoniga saab. Krundil on oma tiik ning suur 9-meetrine bassein. Lagede kõrgus jääb 4 ja 7 meetri vahele. Hinna sees on ka mööbel.

Majas on marmorist kaminad, vesipõrandaküte ning Itaalia santehnika. On ka garaaž kahele autole. Seal on viis magamistuba ja lisaks ka eraldiseisev saunamaja.

Ei puudu ka kino- ja piljardisaal.

Meri on 600 meetri kaugusel, ümberringi on männimets. On olemas aiaga piiratud plats koertele.

Omanik annab ka teada, et fassaad ja basseiniosa lähevad tema poolt renoveerimisele.









Vaadake fotosid edasi siit.