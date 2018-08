FOTOD | Kas Tallink City megakeskus saab lähiajal reaalsuseks?

Lasnamäele kerkima hakkavast keskusest on valmis tennise- ja fitness osa, kuid mitte enamat. Infortaril raha on ja maine on laitmatu. Samas takistab edasi minemist turuolukord..

AS Infortar turundusdirektor Mart Mikk ütleb, et Tallink City näol on tegemist väga suure kinnistu ja väga suure projektiga. Selle esimene osa - tennise ja fitness keskus on valmis ning töötab tänaseks korralikult. Kümme miljonit eurot maksnud keskusest on saanud üks suuremaid spordikeskuseid Eestis.

„Edasiste võimalike arendustega töö käib, kuid lõplikke investeerimisotsuseid me veel teinud pole. On kaks asjaolu. Esiteks - tegemist on ühe suurima ja parima asukohaga kinnistuga, me tahame leida sellele kõige paremat lahendust. Teiseks - Infortar on väga suure investeerimisvõimekuse ja -valmidusega, kuid me ei lähe niisama ehku peale välja, meie otsus saab tugineda vaid reaalsusel põhinevatel arvutustel ja turuanalüüsil."

Seega jälgivad Infortari inimesed turul toimuvat. Samal ajal teised keskused laienevad ja tekib ka uusi. Võib eeldada, et megaprojekt on veel mõnda aega kalevi all.

Seni on meedias räägitud, et Tallink City's saab olema 144 000 ruutmeetrit kaubanduspinda ja 22 500 ruutmeetrit meelelahutust. Parkimismaja saab olema kuue maapealse ning ühe maaaluse korrusega ning kokku oleks keskusel üle 2000 parkimiskoha.

Võrdluseks. Ülemiste keskuse pindala on enne praegu käivat uuendust 92 000 ruutmeetrit, millest 60 000 on renditav pind. Parklas ja parkimismajas on kokku 1700 kohta. 2019. aastal laiub see keskus juba 125 000 ruutmeetril.