FOTOD: Kas üks haigekassa juhi kandidaat on endine ravimifirma tippjuht?

Täna tehakse teine katse valida haigekassale uus juht. Senine juht Tanel Ross otsustas uuesti mitte kandideerida ning jättis tooli ise vabaks. Seni on meedias spekuleeritud Microsofti endise juhi Rain Laane nimega. Fotosilma ette jäi täna varahommikul aga valdkonnas pikki aastaid tegutsenud Mart Levo. Kas tema võib olla üks kandidaate?

Levot ei saaks kindlsti süüdistada selles, et ta on „mees metsast". Aastaid töötas ta Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning asus siis ravimifirmasse AstraZeneca, kus ta oli Baltikumi ja Islandi piirkonna juht ning AstraZeneca Eesti OÜ juht. 2015. aastal lahkus ta firmast ning asus juhtima Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutust. Viimane on sihtasutus, mille asutajateks on ravimitootjate liit, ravimihulgimüüjate liit ja apteekrite ühendus.

Delfi fotograafi andmetel võis Levo olla esimene kandidaat, kelle nõukogu üle kuulas. Ta lahkus hoonest peale seda, kuid väidetavalt kutsutakse kõik kandidaadid pärast tagasi.