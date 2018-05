FOTOD | Kaua oodatud sündmus. Kopli liinide esimene uus maja sai nurgakivi

Kopli liinid 23.05.2018 nurgakivi asetamine Foto: Andres Putting

„Kõige kauem aega võtavad ettevalmistused, ehituse ja kinnisvaraarenduse spetsiifika on lihtsalt selline,“ ütles Fund Ehituse tegevjuht Eiki Rump Ärilehele enne nurgakivi panekut. "Jäämäe tipp on hoone või taristu teke. See on juba lihtsam osa."