FOTOD | Keskerakond ja Tallinn said pügada? Soomlasest kinnisvaraärimees müüb magusat kinnistut kõva vaheltkasuga

Autio ja tema partnerid on valinud huvitava taktika. Paljud nende ostud tulevad avalikust sektorist ja hapuks läinud pangalaenudest. Autio on juba pikka aega teinud koostööd pankadega, kes pakuvad talle probleemseid varasid. 95% kraami tuleb aga avalikelt oksjonitelt. „Nendega on lihtne tegeleda. Tavaliselt on see kinnisvara, millega keegi pole midagi teinud. Me ei osta kinnisvara, millel on suur tootlus või mis on juba valmis ärihooned. See pole meie huvi," sõnab ta.

Hiljuti sõlmis Autio kaks lepingut, millega läheb tema kätesse Toom-Rüütli tänaval asuv Keskerakonna kontor, sekka ka Tallinna linnale kuulunud pinnad. Ta ütleb, et oli oluline kogu hoone kätte saada - jagatud objektide vastu ta tavaliselt huvi ei tunne. Tallinna oksjonil oldi ainsad pakkujad.

Autio ostis pinnad ise, kuid räägib tehingust meie-vormis. „Vanalinn on huvitav koht. Seal on väga vanu hooneid, mida on keeruline renoveerida, ja hooneid, mida saab mõistliku hinnaga renoveerides tänapäevaseks muuta," ütleb ta.

Nüüd siis tundub, et renoveerimise peab ära tegema keegi teine. Kasum tehingult oleks aga märkimisväärne.

Keskerakonna kontor Toom-Rüütli tänaval Foto: Priit Simson





