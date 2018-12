FOTOD | Kiirtramm, 1300 korterit ja 150 miljonit eurot: nimekad ärimehed tutvustasid tulevast Krulli kvartalit

"Detailplaneeringu menetlemine võib võtta 3-5 aastat, seega kõige varem 2021. saab hakata midagi ehitama," ütles Alexela Grupi nõukogu esimees Heiti Hääl Ärilehele. "Valmis võiks saada kogu kvartal umbes 2030. aasta paiku."

Et ehitushind on praegu kusagil 1500 eurot ruutmeeter, teeks see praegustes hindades ehitusmaksumuseks suurusjärgus 150 miljonit eurot, millest osa tuleb omafinantseeringuna ja osa pangalaenudena.

Ettevõtte kasusaajate seas on 40-protsendilise osalusega Alexela suuromanik Heiti Hääl, 24,5-protsendise osalustega Soome ettevõte Soinitilat ja Rootsi investeerimispangale Carnegie kuuluv Luksemburgi privaatpank, kelle taga on Soome investor. Kümme protsenti kuulub Mehis Rumpile.

Et tegemist pole Põhja-Tallinna ainsa arendusega, ähvardab pudelikaelaks muutuda liiklus. Ei välistata, et kunagi hakkab Koplit ühendama kiirtramm.