FOTOD | Kingsepal on siiski kingad ehk vaata, millist kodu müüb Eesti ühe suurema kinnisvarafirma omanik

On ütlus, et kingsepp kõnnib ise paljajalu. Ülekantud tähenduses kasutatakse seda ka teiste ametite kohta. Nii võiks eeldada, et kinnisvarafirma omanik elab ise Lasnamäe kahetoalises korteris. Koos emaga. Uus Maa Kinnisvara suuromanik Jaanus Laugus on paisanud müüki enda ja abikaasa maja Viimsis ja see on eriti uhke meistriteos.

Kuulutuses on öeldud, et sellest villast avaneb vaade Tallinna panoraamile. Küla on turvaline ja tõkkepuuga suletud. Olemas on privaatne supelrand. Huvitav on see, et külas on oma puurkaev „mis aitab hoida veehinna odava ja vee kvaliteetse". 890 000 eurost maja ostes vist enam veehinnast nii palju ei hooli. Villal on muide ka nimi, selleks on „Laev". Igast magamistoast avaneb lainurk vaade Tallinnale ja merele.

Olemas on suur rõdu, 2 terrassi ja hoovis on tiik. Garaaži mahub kaks autot, kuid ruumi sõidukite jaoks on ka hoovis. Majas on spa-ala sauna ja minibasseiniga. Metallkarkass peaks tagama hoone kestmise sajanditeks, lubab kuulutus.

Maja müüakse kogu mööbliga ning lisaks on ka tuntud kunstniku tehtud meremaalid, mis on maalitud just selle maja tarbeks.

„Otse küla kõrval on sadam Sinu unistuste jahi hoidmiseks," on kuulutuses kirjas.

Nii et kahetoaline korter kahasse emaga ei ole siin kindlasti teemaks.

Ehk tuleb tähelepanelikult jälgida ka seda, kuidas on konstrueeritud kinnisvarakuulutus, sest kes seda kunsti ikka paremini mõistab kui ala enda proff.