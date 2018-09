FOTOD | Kohtutäiturid panid Priit Toobali maja oksjonile

Kinnistul on peal kaks suurt hüpteeki summades 550 000 eurot ja 450 000 eurot, mis on mõlemad seatud maaelu edendamise sihtasutuse kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Maja asub Põhja-Sakala vallas, Võlli külas ja kinnistu suurus on 7,22 hektarit.

Arvatavasti sattus Toobal laenude tõttu makseraskustesse ning nüüd on kohtutäiturid pidanud maja müüki panema. Oksjon algas neljapäeval ja kestab 23. oktoobrini. Alghinnaks on 40 000 ja oksjonil osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha 4000 eurot.