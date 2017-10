FOTOD | Kolmandik ühest Hawaii saarest on 260 miljoniga müügis. Ostuga kaasneb siiski üks konks...

Maailmas tuntud kinnisvarafirma Sotheby's International Realty müüb hetkel üht õige huvitavat objekti. Nimelt on huvilisel võimalik osta ära ca kolmandik Hawaii saarest Molokaist koos kõige sinna maatükile rajatuga.

Üle 22 000 hektari suurusel maa-ala hinnaks on määratud tagasihoidlikud 260 miljonit dollarit ning kesiganes Molokai Rantšo nimelise kinnistu omanikuks saab, on automaatselt suuruselt viies eramaa omanik Hawaii osariigis. Kinnistul leidub nii kaljudega ääristatud rannikut kui vihmamets. Seal on põllumaad, looduskaitseala, aga samuti näiteks golfiväljak ja ookeaniäärne hotell.

Kinnistu maakler Scott Carvill kiitis, et nii kui objekt müüki tuli, on huvi olnud väga suur. "Ma suudan vaevu huviliste telefonikõnedele vastata ja sammu pidada," tõdes ta.

Kogu asjas on ka väike "aga". Juba on üks saare elanikest ning rantšo kunagise omaniku järeltulija Richard Cooke III rõhutanud, et saarel on väga tugev kohalik kogukond. "Nad ei soovi muutusi ega uusi tulijaid." Niisiis kui kinnistu peaks ostma mõni ambitsioonikas arendaja, kes tahaks paradiisliku rannariba täis ehitada, siis Cooke andis mõista, et sellest ei tasu unistadagi.

Vaata fotosid SIIT.