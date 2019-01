FOTOD | Kopli kasiinomaja viimased lammutamiseelsed nädalad

Praeguse hoone lammutustöödega alustatakse veebruaris ja keskus loodetakse avada juba selle aasta lõpus.

Rahu kino hoone on ehitatud 1959. aastal.

„Arusaadavalt on üle poole sajandi vanusel hoonel Kopli piirkonna elanike jaoks suur emotsionaalne väärtus. Kuna 60 aastat vana hoone on tehniliselt juba väga amortiseerunud, siis oleks selle renoveerimine ning tänapäevastele nõuetele vastavaks muutmine olnud väga ajamahukaks ja sellega kaasnevad kulud majanduslikult ebamõistlikud,“ teatas ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna tegevjuht Margus Kluge pressiteates. “Otsustasime panustada piirkonda uute teenuste ja võimaluste loomisse värskemas ja kaasaegsemas võtmes.“

Colonna panustab, et säilitada kino ühele seinale maalitud Dolores Hoffmanni fresko „Hommik“. Vitraažikunstnikuna tuntud Hoffmanni 1963. aastal maalitud suuremõõtmelise taiese olulisemad osad on EKA tudengite eestvedamisel seintelt eemaldatud ning need säilitatakse. Suurima, ligi 6-ruutmeetrise fresko tüki eemaldamist rahastab Colonna ning seda eksponeeritakse uue hoone vaateaknal spetsiaalse valgustusega.

Uues keskuses avatav Maxima kodukauplus on 700 ruutmeetri suurune ja annab tulevikus tööd kuni 25-le inimesele. Toidukaupade kõrval pakub pood laia valikut kodu- ja esmatarbekaupu.

“Näeme Koplit suure potentsiaaliga elamupiirkonnana Tallinnas ja nii on Kopli tn 69B aadressile loodava ärihoone asukoht meie jaoks vägagi strateegiline,” ütles Maxima Eesti tegevjuht Marko Põder. “Ärihoone on suure liiklustihedusega ristmikul, samuti on kaupluse ees bussipeatus, mis võimaldab ühistranspordiga liiklejatele mugava juurdepääsu meie kodukauplusesse ehk ühe X formaadi Maximasse.“