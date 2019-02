FOTOD | Kopli liinid on hakanud muutuma

Kuid lisaks elumajadele on liinidel muidki muutuseid. Näiteks on uksed avanud Sepa kohvik, mis on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-15ni.

Juba sügisest on kaevatud kõikvõimalike trasse torustike panekuks, mistõttu maa on nagu sigade songermaa. Eks see ole ehitusega kaasnev nähtus. Raudtee kõrvale on kerkinud kõrge korstnaga hoone, võimalik, et siis piirkonda kütma hakkav katlamaja. Selle vastu teisele poole tänavat, kus praegu on mullahunnikud, peaks kunagi tulema ärihoone.

Korterite müük on korralikult edenenud. Esimesena müüki tulnud Sepa 18 maja on müüdud. Õigemini 25 korterist üks on broneeritud, teised müüdud.

Sama korterite arvuga Sepa 20 on üks korter vaba, üks boneeritud ja ülejäänud müüdud.

Kõige merelähedasemas suures majas on 25st korterist üheksa müümata. Ülejäänud on broneeritud või müüdud.

Lisaks E kvartalile käib juba ka F kvartali väiksemate majade ehitus. Sepa 29 seitsmest korterist on üks broneeritud, teised on saadaval. Ka Sepa 31 kuuest korterist on suurim korter broneeritud, teised on vabad. Sepa 33-st, mis praegu müüdavatest väikestest majadest on merele lähimal, on kolm korterit broneeritud ja ülejäänud neli on saadaval. Selles majas küsitakse näiteks rõduga 95,7 ruutmeetrise korteri eest 233 100 eurot ehk veidi üle 2400 euro ruutmeetrist.