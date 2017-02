Pro Kapital juht Allan Remmelkoor näitas jalutuskäigul hiiglaslikul ehitusplatisil, et siia kerkib T1 kaubanduskeskus, mille uksed avatakse külastajatele tuleva aasta oktoobris.

„Palju on müra sellest, mis kaubanduskeskused tulevad ja ei tule, kas nende ehitamiseks on raha või ei ole,” lausus Remmelkoor. „Meiega said asjad lõplikult selgeks mullu novembris, kui USA TPG rahvusvaheline rahastus- ning erijuhtude platvorm TSSP otsustas finantseerida projekti 65 miljonit eurot. Meil on ehituseks raha olemas ja keskus valmib.”

Umbes 130 000 ruutmeetrise pinnaga keskusesse tuleb umbes 55 000 ruutmeetrit rendipinda. Keskuses, mille ankurrentnik on Selver, on pööratud palju tähelepanu meelelahutusele. Kunagi Rail Balticu jaamaga ühenduse saava keskust saab kroonima suur vaateratas.

Palju tööd on vaja teha eristuvate kaupluste leidmisel, rääkis ta. Selles osas on Pro Kapital pööranud pilgud Itaaliasse. Tartus kauplusega esindatud jalatsikett CCC tuleb T1 kaubanduskeskusesse. Sama ei saa öelda Deichmanni kohta. Korruseplaanil on jätkuvalt ka KFC/PizzaHut.