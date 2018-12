FOTOD | Kuidas eestlased Helsingis 100 miljonit maksnud raamatukogu ehitasid

Eesti ettevõte Timbeco ülesandeks oli toota ja paigaldada katuse- ja fassaadielemendid. Alustuseks pidi ettevõte tootma näidiselemente, mis on selliste suurte projektide puhul tavaline praktika. Timbeco tehas tootis näidisena ühe suure 12-meetrise katuseelemendi ja ühe fassaadielemendi. "Et tellija saaks parema ülevaate fassaadilahenduse sobivusest tõstsime elemendi sellisele kõrgusele, mis oli lähedane tegelikule seinakõrgusele objektil," ütles ettevõtte turundusjuht Erki Muru.

Hoonel on kolm korrust, mis kõik on erinevate funktsioonidega. Esimesel korrusel on kino, kohvik-restoran ja erinevad multifunktsionaalsed saalid. Teisel korrusel asuvad muusika ja video stuudiod ning käsitöölistele mõeldud ruumid. Kolmas korrus on aga mõeldud raamatukogu tarbeks, kus on enam kui 100 000 raamatut. Külastajatele on avatud ka suur terrass.

Kolmanda korruse lund jäljendava ja valge digiprindiga klaasfassaadid ehk hoone kõige silmatorkavam osa on samuti Eesti ettevõtte kätetöö. AS Windoor tarnis Soome 4500 ruutmeetrit ja mitmeid tonne klaasfassaade. Windoori juht Mailis Lintlom ütles, et hoone on Soome viimase aja ehitustest keerulisima konstruktsiooniga.

Lintlom kiitis ka hoone ehituse läbimõeldust ehk projekteerijad kandsid hoolt selle eest, et hoones oleks palju ruumi ning kommunikatsioonid oleksid kavalalt peidetud. "Näiteks n osa ventilatsioonitorusid paigutatud raamaturiiulite sisse."

