FOTOD | Kuidas hakkab välja nägema postimaja ja kino kokkuehituse järel?

Oodatava olemasoleva rahavoo omandamise ligikaudne tootlus on 6%, kogu ostuhinna ligikaudseks tootluseks on 5,4%. Postimaja tänane kogu väljarenditav pind on 9 141 m2. Ankurrentnikeks on Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post ja MyFitness.

Loe veel