Airbus on kaalumas ja uurimas võimalusi võtta lennukites kasutusele moodul-komponendid, mis võivad muuta seda, kuidas terve maailm lendab, kirjutab Bloomberg.

Juba väga kaua on lennukitootjad tootnud samal põhimõttel lennumasinaid, kus reisijate ala on väga ühetaoline. Tehtud on tagasihoidlikke muudatusi - olgu selleks siis tahapoole vaatega iste või pisike esimeses klassis asuv baarike. Aga enamasti on kasutusel ettepoole suunatud istmetega ja istmevahega lennukid. See on efektiivne ja toob raha sisse.

Airbusi Silicon Valleys tegutsevas uuringu-ettevõttes A3 toimetavad futuristid on loomas aga uut paradigma. Selle asemel, et kõik lennukid oleksid sarnased, töötatakse välja moodulid, mida saab iga lennufirma ise paigutada nii kuidas soovib. Nagu tänapäeval tehakse kaubalennukite sisemusega.

Selline lähenemine annaks reisijatele rohkem ruumi ja võib avada ukse täiesti uut-laadi lennukitele. Kujutage ette restorani-kvaliteediga toitu, kohvi-baari, mänguala lastele või magamiskapsleid. See ei oleks ka vaid rikaste lõbu. A3e disainerid loodavad, et sellest võib saada tulevikus selline reisikogemus, mille eest inimesed on nõus maksma ning paneks ka lennufirmasid kreatiivsemalt mõtlema, kuidas nad tulu teenida saaksid.

„Üks põhjus, miks me selle ideega avalikkuse ette tuleme on see, et me soovime nii reisijatelt kui ka lennufirmadelt kuulda, milliseid kogemusi ja ideid neil on. Milliseid võimalusi nemad enda lennukisse sooviksid," ütles projektijuht Jason Chua. Projekti nimi on Transpose. Need moodulid ei töötaks olemasolevate lennukite juures. Tuleb ehitada eraldi lennumasinad.

Idee on pakkuda tänaseid nišivõimalusi, mida rikastele pakutakse, laialdasemalt. Nagu näiteks duši kasutamise võimalus, kokteilibaar jne.

Asja teeb põnevamaks ja huvitavamaks see, et tänased turvareeglid selliseid muudatusi ei takistaks. Tänane mudel ei ole kasutusel mitte sellepärast, et muudmoodi oleks ohtlikum.

Moodulite süsteemiga võib näiteks juhtuda, et lennufirmale lisandub üks käibeallikas, reklaam. Saab luua väga huvitavaid võimalusi neile, kes reklaame osta soovivad. Miks ei võiks erilise lennusisemuse luua mõni filmistuudio. Lennufirmad ja Hollywood on varemgi koostööd teinud.

A3 töötab praegu välja süsteemi, kus kasutataks 10 kuni 14 modulit ühe sõitjateala loomiseks. Neid võivad disainida, ehitada ja müüa väga erinevad ettevõtted. Samamoodi nagu praegu toodavad erinevat kraami istetootjad ja wc-de valmistajad. Nad loodavad esimesi variante tutvustada kahe kuni nelja aasta pärast.

Ekspertide sõnul on Airbusi idee kahtlane eelkõige just seetõttu, et ei ole teada, kuivõrd on lennufirmad valmis muutustega kaasa minema. Kas nad suudavad oma tulu sellele vaatamata kätte saada.

A3 disainerid müüvad oma projekti lennufirmadele öeldes, et tegu on väga suure arenguhüppega. Selles uues maailmas ei täheda ükski muutus püsivat kohustust. Sa võid tundidega muuta lennuki sisemust vastavalt vajadusele. Kui sa täna otsustad lennukisse panna duši, siis see jääb sinna pikkadeks aastateks, aga uue variandiga saad sa selle välja vahetada kiiresti.

Airbus loodab, et kui kliendid uut varianti nõudma hakkavad, siis tuleb kogu turg sellega kaasa.

Vaata mõningaid pilte tulevastst lennukist siit.

Mida sina sellest arvad? Mida pikematel lennureisidel vajaksid?