FOTOD | Kuressaares algasid WOW! Keskuse ehitustööd

24-7fitness.ee juhataja Andrus Murumetsa sõnul leidis spordiklubi WOW! Keskuse näol partneri.

„Meile pakuvad huvi just suuremad ajaveetmiskohad, kuhu inimesed kokku tulevad – nii on kõigil osapooltel lihtsam kliente leida,” ütles ta. „Seega jõudsimegi järeldusele, et WOW! Keskus on meile Saaremaal sobivaim partner.”

Murumetsale meeldib WOW! Keskuse idee – sünergia erinevate tegevuste vahel. „Iga pereliige leiab seal endale sobiva ajaveetmisvormi. Näiteks kui lapsi köidavad erinevad atraktsioonid, saavad vanemad samal ajal spordiklubis enda eest hoolitseda – motivatsiooni jagub kõigile.”

Keskuse arendaja Tulik Invest OÜ ja turismiasjatundjad ennustavad juba esimesel tegutsemisaastal pereatraktsioonikeskusele vähemalt 80 000 külastajat, mis on võrdväärne Kuressaare linnuse, Saaremaa senise suurima tõmbenumbri aastase külastajaskonnaga.

WOW! Keskuse ehitab Korberi OÜ, ehitusjärelevalvet teostab East OÜ. Pereatraktsioonikeskuse rajamist toetab EAS ning kontseptsiooni aitasid arendajal välja töötada BDA Consulting OÜ ja KAOS Arhitektid OÜ.