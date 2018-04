FOTOD | Kurikuulus ärimees, keda ootab suur kohtuasi, üürib Pirital välja uhket mereäärset villat

Esimesel korrusel asub läbi kahe korruse spordisaal poksiringi ja trenažööridega. Lisaks ka maast-laeni akendega ning karaokesüsteemiga elutuba, saun, massaažituba, kokteiliruum ja veinikelder. Teisel korrusel asub garderoobide ja ümmarguse mereakvaariumiga fuajee. Lisaks veel vannitubasid, tualette ning klaasitud rõdu ja terrass.

Kolmas korrus ei jää teiste ees häbisse. Seal on suur magamistuba, mille juurde kuulub mullivanniga vannituba, wc ja walk-in garderoob. Ka siit saab terrassile. Lisaks on kaminaga elutuba, köök ja söögituba, kust pääseb suurele, 130-ruutmeetrisele katuseterrassile, kus on väliköök ja mullivann.

Omaniku elu tegi veebruaris pöörde

Pirital asuva uhke häärberi omanik on Pavel Gammer, kes kuni 2016. aasta juulikuuni omas seda kahasse Julia Gammeriga. Edasi on see olnud tema ainuomandis. Praegu on sel peal 200 000-eurone hüpoteek riigi kasuks ehk varal on peal arest. Miks nii?

14. veebruaril andis keskkriminaalpolitsei teada, et nad olid kinni pidanud tuntud ärimehed Hubert Hirve ja Pavel Gammeri. Lisaks veel 10 nendega seotud inimest. Mitmed neist on varasemalt olnud seotud nüüdseks pankrotistunud kiirlaenuäriga MiniCredit. Kinni peeti ka endine politseinik ja kaitsepolitseinik. Kinnipeetuid kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises ning juhtideks olid just Hirve ja Gammer. Veebruari keskel lubas maakohus Gammeri ja Hirve, samuti Eesti kuritegelikus ilmas tuntud Ahmed Ozdojevi (48) ja veel neli inimest vahistada.

Väidetavalt sisaldab kahtlustus mitmeid maksupettuste episoode, kokku vähemalt üle miljoni euro, samuti üle kolme miljoni USA dollari väljapressimise katset ühelt ettevõtjalt.

Tegu oli "valgekraelise" kuritegeliku ühendusega

"Eile esitati kahtlustused kuritegeliku ühenduse juhtidele ning erinevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Täna taotleb prokuratuur kohtult osa kinnipeetute vahistamist," ütles riigiprokurör Eve Olesk toona pressiteate vahendusel.

Kuivõrd kahtlustuse järgi oli kinnipeetud isikute tegevus suunatud ebaseadusliku tulu teenimisele, siis pööratakse edaspidise menetluse käigus ka suurt tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele ja arestimisele, lisas Olesk.

"Kui seni on kuritegelikud ühendused tegelenud eelkõige narko- või vägivallakuritegudega, siis seda ühendust iseloomustab eelkõige valgekraeline kuritegevus. Ühendusel oli püsiv ja süsteemne ülesehitus, mille iga liige andis oma panuse kriminaaltulu teenimiseks," sõnas keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere.

Ärimehed on olnud seotud MiniCreditiga

Äripäev kirjutas 2016. aasta detsembris sellest, kuidas aastate eest Eesti suuremate kiirlaenuandjate hulka kuulunud MiniCrediti pankrotimenetlus tõi välja miljonite eurode eest sularaha väljavõtmisi, segased tehingud seotud osapooltega ja firma pangakaardiga ööklubides tuuritamised.

Kiirlaenuäri MiniCredit ümber tiirles kirju seltskond alates skandaalsetest ärimeestest Kristian Kesnerist, Hubert Hirvest ja Pavel Gammerist kuni vandeadvokaat Viktor Särgava, kinnisvaraärimees Ardi Roosimaa ja kunagise Läti esirikka, tuntud ekspankuri pojani. Sinna vahele jäi veel hulk tegelasi Eestist, Lätist ja Venemaalt. Laenuäris on põimunud üllatavate tegelaste huvid ning iseloomulik on segane omanikering.